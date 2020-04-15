В Австрії фермер "закрив на карантин" 15 українських робітників

Власник фермерського підприємства з переробки овочів у федеральній землі Верхня Австрія закрив 15 сезонних робітників з України у їхніх місцях проживання, побоюючись, що вони заражені коронавірусом і можуть інфікувати інших робітників.

Відповідну інформацію австрійських ЗМІ підтвердила в коментарі власному кореспонденту Укрінформу консул Посольства України в Республіці Австрія Мирослава Зінкевич.

"Так, цю інформацію підтвердив у розмові зі мною доктор Вольфганг Екер, директор робочої палати Верхньої Австрії. За його словами, ситуація мала місце і 15 сезонних робітників з України були "закриті на карантин", як він висловився, "нечесним фермером", - повідомила консул.

За словами Зінкевич, самі українці до допомогою до українського посольства не зверталися.

Інцидент мав місце на підприємстві з переробки овочів в окрузі Лінц-Ланд. Власник ферми вирішив тимчасово закрити у приміщеннях 15 сезонних робітників з України, які, на його думку, могли бути інфіковані коронавірусом, а тому була загроза зараження для інших робітників. Відповідно до інформації, наданої Екером, 12 українців погодилися з таким обмеженням свободи пересування, але інші троє були проти і тому написали відповідну скаргу на фермера. У результаті до ситуації було підключено земельну службу із захисту прав робітників.

Наразі справа перебуває на контролі австрійських компетентних органів. Прокуратурою Лінца проводиться розслідування за підозрою у незаконному позбавленні волі.

Відповідно до інформації австрійських ЗМІ, раніше це фермерське підприємство в Лінц-Ланд вже ставало об’єктом інспекції служби із захисту прав робітників: тоді скарги стосувалися робочого часу – робітникам доводилося працювати до 72 годин на тиждень.

"Ми продовжимо моніторити ситуацію. Вона перебуває на контролі австрійських компетентних органів. Директор робочої палати Верхньої Австрії повідомив, що обов’язково зв’яжеться з нами, якщо треба буде допомога від Посольства України", - зазначила Зінкевич.

Фото з сайту ooe.orf.at