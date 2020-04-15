Фінляндія прийме близько 1500 сільгоспробітників, в основному з України

Фінське Міністерство сільського і лісового господарства планує запросити до країни для виконання стратегічно важливих робіт у сільському господарстві близько 1500 сільгоспробітників, в основному з України.

Про це повідомила служба новин YLE із посиланням на міністерство.

«Міністерство сільського і лісового господарства (Фінляндії - ред.) надало Прикордонному відомству список професій, необхідних для виконання стратегічно важливих робіт, у тому числі в сільському господарстві. Фінляндія готується прийняти близько 1500 сільгоспробітників, в основному з України», - йдеться у повідомленні.

Згідно із заявою міністерства, прикордонне відомство в кожному окремому випадку вирішуватиме, чи має людина підставу для в'їзду до країни чи ні.

Можливі чартерні польоти для доставки працівників до Фінляндії сплатить або підприємець, або працівники.

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В цілому перетин кордонів Фінляндії було різко обмежено у зв'язку із заходами щодо боротьби з поширенням коронавірусу.