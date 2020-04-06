Посольство Фінляндії не підтверджує інформацію про чартери для українських заробітчан

У посольстві Фінляндії в Україні заявили, що інформація ЗМІ про плани уряду щодо організації чартерних рейсів для перевезення українських сезонних працівників не підтверджена фінськими офіційними органами.

Про це посольство написало у Facebook.

"️Нещодавно у фінських, а також і в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Фінляндія планує організовувати чартерні рейси, щоб українські сезонні працівники могли приїхати до Фінляндії. Однак, ця інформація не є підтвердженою фінськими компетентними органами", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що посольство уважно стежить за загальною ситуацією та відразу проінформує українcьких заявників щойно зміниться ситуація, пов'язана із можливістю здійснення подорожей до Фінляндії.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Міністерство праці Фінляндії планує організувати чартери для доправлення в країну сезонних сільгоспробітників з України.