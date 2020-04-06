Фінляндія планує забирати сезонних заробітчан з України чартерами

Міністерство праці Фінляндії планує організувати чартери для доправлення в країну сезонних сільгоспробітників з України.

Про це повідомляє Yle.

«Фінляндія планує організувати чартерні рейси для доправлення в країну сезонних працівників сільського господарства з України», - йдеться в повідомленні.

У Фінляндії вони мають пройти двотижневий карантин, перш ніж відправитися на ферми, які гостро потребують робочої сили.

Через обмеження, введені в зв'язку з епідемією коронавірусу, фінські фермери зіткнулися з гострим дефіцитом робочої сили. За їхніми словами, багато продуктів харчування можуть закінчитися, і вартість їжі підвищиться, якщо весняні польові роботи не буде проведено в строк.

Як зазначається, нестача працівників відчувається не тільки в Фінляндії. Така ж ситуація по всій Європі. У ситуації, що склалася, під загрозою може опинитися збір врожаю овочів, ягід і винограду.

На фінських фермах традиційно працюють сезонні працівники з України, Росії і Таїланду.

Зараз міністерство праці вивчає можливість організувати чартерні рейси для українських працівників.

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За словами старшого фахівця Мінпраці Лаури Перхеентупа, мова йде приблизно про 1500 працівників з третіх країн - вони критично важливі для фінського сільського господарства.

Також у Фінляндії планують запустити спеціальну рекламну кампанію з тим, щоб залучити на ферми місцевих жителів з числа безробітних, відправлених в примусову відпустку, студентів, школярів і біженців.

Фото: Mikko Koski / Yle