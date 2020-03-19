Covid-19 не підірвав готовність НАТО до оборони союзників – Столтенберг

Спалах коронавірусу Covid-19 став суровим випробуванням на стійкість для НАТО та для країн-союзниць, які змушені приймати безпрецедентні рішення, проте це не вплинуло на здатність Альянсу до оборони союзників та стримування потенційних агресорів.

Про це у четвер під час віртуальної пресконференції, представляючи доповідь щодо діяльності НАТО у 2019 році, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора разом з головнокомандувачем Об’єднаних сил НАТО в Європі генералом Волтерсом ми оцінили ситуацію. Як і в решті суспільства, деякі з наших людей отримали позитивні тести, деякі були відправлені на карантин. Частина наших навчань були уточнені або скасовані. Але здатність НАТО до проведення операцій не була підірвана. Наші сили залишаються готовими до дії, включаючи наші багатонаціональні бойові групи на Сході Альянсу, повітряне патрулювання та морські операції НАТО, всі наші місії від Афганістану до Косова", - наголосив керівник НАТО.

Він зауважив, що від початку епідемії НАТО вдавалося до жорстких заходів, щоб обмежити поширення вірусу, зменшити ризики для військовослужбовців та цивільного персоналу, а також для суспільства. У штаб-квартирі НАТО також вживають запобіжних заходів відповідно до рекомендацій ВООЗ, включаючи скорочення кількості залученого персоналу, перехід до дистанційної роботи та дотримання «соціальної дистанції».

"НАТО упродовж багатьох років працювало для підвищення стійкості держав-членів, у тому числі у сфері громадського здоров’я, і буде продовжувати ці скоординовані дії. Covid-19 - це безпрецедентна криза. Але ми вже долали кризи до цього. Разом ми подолаємо і цю кризу з коронавірусом", - додав генсек НАТО.

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Як раніше повідомляло агентство, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер в режимі відеоконференції представив річну доповідь щодо діяльності НАТО у 2019 році, в якій підтверджується збереження політики відкритих дверей та підтримка євроатлантичних прагнень України.