Порушення ракетного договору: НАТО дзеркально не відповідатиме на дії Росії

Відповідь НАТО на дії Росії, що призвели до руйнації Договору про обмеження ракет малої та середньої дальності (ДРМСД), буде виваженою та поміркованою, НАТО не має наміру розміщуватиме нові ядерні ракети в Європі у відповідь на розгортання Росією ракетних комплексів SSC-8 поблизу кордонів НАТО.

Про це йдеться у Річній доповіді генерального секретаря НАТО за 2019 рік, яку Єнс Столтенберг представив у четвер в режимі телеконференції.

"У відповідь на суттєві ризики, які пов’язані із російськими крилатими ракетами SSC-8, НАТО виконує збалансований, скоординований та оборонний пакет політичних та військових заходів, які мають на меті забезпечити надійність та ефективність зусиль НАТО у стримуванні та в обороні", - йдеться у документі.

Ці заходи включають уточнення програм навчань та вдосконалення звичайних спроможностей, таких як розвідка, спостереження, тактична розвідка та протиракетна оборона. Елементом такої відповіді є продовження надійної системи стримування, яка забезпечується літаками НАТО подвійного призначення, які здатні нести як звичайне, так і ядерне спорядження.

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"Альянс розпочав виконувати ці заходи, водночас наголошуючи на твердому прагненні зберегти ефективну міжнародну систему контролю над озброєнням, роззброєння та нерозповсюдження. НАТО підтверджує, що не хоче дзеркально відповідати на те, що робить Росія, Альянс не хоче нової гонки озброєнь та не має наміру розміщувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі", - наголошується у доповіді генерального секретаря НАТО.

Водночас, зазначається в документі, доки ядерна зброя існує у світі, НАТО залишатиметься ядерним Альянсом, і буде продовжувати заходи з безпечного та ефективного ядерного стримування, з використанням як ядерних, так і звичайних спроможностей, для надійного захисту країн-союзниць та їх громадян від існуючих загроз.

Як повідомляв Укрінформ, США і Росія 2 серпня 2019 року завершили вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД). Приводом для припинення дії угоди стали розробка Росією ракети 9М729, здатної пролетіти понад 500 кілометрів.

Фото: НАТО