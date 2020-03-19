Столтенберг назвав два напрямки політики НАТО стосовно Росії

Союзники по НАТО переконані, що повернення до конструктивної співпраці з Росією та до «бізнесу як завжди» є неможливим, поки ця країна не повернеться до виконання норм міжнародного права.

Про це йдеться у доповіді генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга за 2019 рік, текст якої опубліковано на сайті Альянсу.

У документа зазначається, що після завершення «холодної війни» союзники по НАТО докладали значних зусиль для розбудови стратегічного партнерства з Росією, в межах яких у 2002 році була створена, зокрема, Рада НАТО-Росія, яка залишається й досі головною платформою для двостороннього діалогу.

«В 2014 році, після незаконної та протиправної анексії Криму Росією, НАТО зупинило будь-яку практичну співпрацю з Росією. Союзники вирішили, що не може бути «бізнесу як завжди», доки Росія не повернеться до виконання міжнародного права», - йдеться у документі.

Генсек нагадав, що нині політика НАТО стосовно Росії має два напрямки: оборона і діалог. Такий «подвійний» підхід дозволяє Альянсу відповідати потужними заходами стримування на погіршення безпекової ситуації, яке було спричинено Росією, і водночас підтримувати періодичний, цілеспрямований та змістовний діалог з цією країною.

«Через готовність до діалогу НАТО демонструє волю до обговорення критичних проблем та до уникнення непорозумінь, хибних розрахунків та ненавмисної ескалації. У цьому контексті НАТО продовжує підтримувати діяльність Ради НАТО-Росія як платформу для діалогу навколо міжнародних безпекових проблем та для підвищення прозорості та передбачуваності», - наголошується у доповіді.

Як зазначається, у 2019 році було проведено два засідання Ради НАТО-Росія - у січні та у липні. В обох випадках предметом для обговорення були ключові безпекові проблеми, включаючи конфлікт на Сході України та порушення Росією Договору про обмеження ракет малої та середньої дальності (ДРМСД). Під час заходів сторони обмінюються також інформацією про проведення військових навчань, що, як підкреслюється у документі, не може розглядатися як заміна повноцінному інформуванню Росією партнерів по Віденському документу ОБСЄ із зміцнення заходів довіри.

«Підтримуючи таку двоєдину політику, НАТО занепокоєна тенденціями дестабілізуючої поведінки Росії у Євроатлантичному регіоні та за його межами. У 2019 році агресивні дії Росії в Україні, включаючи дестабілізуючу військову поведінку та використання гібридних тактик, продовжували негативно впливати на міжнародну безпеку і водночас – підвищували непередбачуваність та нестабільність», - наголошується у доповіді генерального секретаря НАТО.