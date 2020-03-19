НАТО продовжує нарощувати присутність у Чорному морі – Столтенберг

На тлі бурхливих подій, що розгорнулися у Чорному і Азовському морях протягом 2018-2019 років, у минулому році НАТО продовжувало послідовно нарощувати власну присутність у Чорноморському регіоні, включаючи море, повітря та суходіл.

Про це йдеться у Річній доповіді Генерального Секретаря НАТО за 2019 рік, яку Єнс Столтенберг представив у четвер в режимі телеконференції, повний текст якої можна знайти на сайті Альянсу.

«Альянс продовжував розгортати свою передову присутність у Чорноморському регіоні. Багатонаціональна кадрована бригада для тренування сухопутних сил союзників створена в місті Крайова (Craiova) в Румунії. Альянс також інвестує зусилля у додаткові повітряну тренування та військово-повітряне патрулювання, та у зміцнення присутності Постійних військово-морських сил НАТО у Чорному морі для покращення взаємосумісності та оперативних навичок», - йдеться у документі.

Зокрема, зазначається, що протягом 2019 року бойові кораблі НАТО провели 100 днів у Чорному морі. НАТО також продовжує серію запобіжних заходів в країнах Альянсу та навколо його території в рамках ширших дій з оборони та стримування потенційної агресії.

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У межах таких зусиль, нагадується в доповіді, за минулі п’ять років члени НАТО здійснили найбільшу адаптацію до нових викликів та найбільше посилення власної системи оборони з часів завершення «холодної війни». Протягом 2019 року члени НАТО продовжували застосування власних сил у межах Передової присутності на сході Альянсу, де знаходяться чотири багатонаціональні бойові групи в країнах Балтії та у Польщі. Ці підрозділи, які діють під командуванням Великобританії, Канади, Німеччини та Сполучених Штатів, включають майже 5000 військовослужбовців з усіх країн-союзниць. Вони допомагають країнам Балтії і Польщі у зміцненні власної оборони та є чітким сигналом, що НАТО залишається об’єднаним перед загрозою будь-якої ймовірної агресії.