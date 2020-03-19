Генсек НАТО підтвердив підтримку євроатлантичного курсу України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер в режимі відеоконференції представив річну доповідь щодо діяльності НАТО у 2019 році, в якій підтверджується збереження політики відкритих дверей та підтримка євроатлантичних прагнень України.

Повний текст Щорічної доповіді генерального секретаря НАТО за 2019 рік оприлюднено на сайті Альянсу.

«У 2019 році союзники підтвердили зобов’язання щодо підтримки можливого членства в НАТО для Грузії і України відповідно до рішення Бухарестського саміту від 2008 року та наступних самітів. Політика відкритих дверей НАТО зміцнює Альянс та приносить безпеку мільйонам європейців», - йдеться у документі.

У ньому наголошується, що політика відкритих дверей НАТО є одним з основоположних принципів Вашингтонського договору та одним із найбільших успіхів Альянсу.

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«Двері НАТО є відкритими для європейських демократій, які поділяють цінності Альянсу, мають бажання та спроможні взяти на себе відповідальність і зобов’язання, пов’язані із членством, відповідають принципам Північноатлантичного договору і включення яких (до Альянсу) може сприяти безпеці Євроатлантичного простору. НАТО поважає право кожної країни обрати власний шлях забезпечення своєї безпеки, тож кожна така країна має право вибору, приєднуватися або не приєднуватися до договорів та союзів», - йдеться у Щорічній доповіді генерального секретаря НАТО.

фото: НАТО