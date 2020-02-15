Зеленський і генсек НАТО обговорили співпрацю з Альянсом та ситуацію на Донбасі
Про це йшлося під час їхньої зустрічі на полях Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє пресслужба глави держави.
“Сторони обговорили виконання домовленостей після зустрічі «нормандської четвірки» в Парижі 9 грудня 2019 року та ситуацію на Донбасі”, - ідеться в повідомленні.
Крім того, Президент подякував за незмінну солідарність Альянсу з Україною, підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень нашої країни.
«Реформи, над якими ми працюємо, наближають Україну до НАТО. Ми модернізуємо сектор безпеки й оборони країни відповідно до стандартів Альянсу», – наголосив Зеленський.
Окремо він відзначив продовження виконання відповідних річних національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО, які є ефективним інструментом системних перетворень у країні.
Як зауважили в ОП, було також порушено питання надання Альянсом Україні статусу партнера з розширеними можливостями.
У свою чергу Столтенберг зазначив, що очікує додаткової допомоги України в міжнародних місіях, і наголосив, що бачить прогрес у досягненні миру на Донбасі завдяки відновленню нормандського формату.
Фото: пресслужба глави держави