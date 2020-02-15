Зеленський і генсек НАТО обговорили співпрацю з Альянсом та ситуацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом виконання домовленостей “нормандської четвірки” та ситуацію на Донбасі.

Про це йшлося під час їхньої зустрічі на полях Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє пресслужба глави держави.

“Сторони обговорили виконання домовленостей після зустрічі «нормандської четвірки» в Парижі 9 грудня 2019 року та ситуацію на Донбасі”, - ідеться в повідомленні.

Крім того, Президент подякував за незмінну солідарність Альянсу з Україною, підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень нашої країни.

«Реформи, над якими ми працюємо, наближають Україну до НАТО. Ми модернізуємо сектор безпеки й оборони країни відповідно до стандартів Альянсу», – наголосив Зеленський.

Окремо він відзначив продовження виконання відповідних річних національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО, які є ефективним інструментом системних перетворень у країні.

Як зауважили в ОП, було також порушено питання надання Альянсом Україні статусу партнера з розширеними можливостями.

Читайте також: Зеленський зустрічається з генсеком НАТО у Мюнхені

У свою чергу Столтенберг зазначив, що очікує додаткової допомоги України в міжнародних місіях, і наголосив, що бачить прогрес у досягненні миру на Донбасі завдяки відновленню нормандського формату.

Фото: пресслужба глави держави