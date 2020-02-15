Зеленський зустрічається з генсеком НАТО у Мюнхені

Президент України Володимир Зеленський проводить зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це повідомив український бізнесмен Віктор Пінчук перед початком 4-го Українського ланчу у Мюнхені на тему "Україна, що рухається вперед", повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Президент Зеленський до нас приєднається після того, як він завершить свою зустріч з генсеком НАТО. Він щойно закінчив свій виступ. Мені здається, що це була фантастична презентація, промова про Україну, виклики перед Україною", - заявив він.

За його словами, пізніше Президент Зеленський приєднається до Українського ланчу.

Як повідомлялося, Зеленський 14-15 лютого перебуває з робочим візитом у Німеччині, де взяв участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Фото: president.gov.ua