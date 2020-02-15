Столтенберг: Росія - серед головних викликів, що постають перед НАТО

Росія залишається серед головних викликів, що постають перед НАТО, тож НАТО вживає заходи у відповідь на спроби цієї країни поновити власні сфери впливу.

Про це 15 лютого під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми також стикаємося з викликом від більш наполегливої Росії, яка прагне відновити сфери впливу. Союзники по НАТО відповідають, суттєво підвищують рівень готовності наших сил, продовжують санкції, і стримують спроби Росії втручатися у нашу демократію», - зазначив Генеральний секретар НАТО.

Він додав, що союзники мають реагувати також на припинення дії Договору про ракети малої і середньої дальності, який припинив існування внаслідок порушень з боку Росії.

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«Союзники проводили консультації багато років щодо порушення Росією ДРМСД, і погодили спільну відповідь. Всі союзники віддані принципам контролю над озброєнням, і діалогу з Росією. Ми продовжуємо шукати шляхи для покращення відносин з нашим найбільшим сусідом», - додав Столтенберг.

Як повідомлялося, 14 лютого три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ під назвою "12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону".

Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

14-16 лютого у німецькому Мюнхені проходить Міжнародна безпекова конференція.

Фото: twitter.com/jensstoltenberg