Столтенберг: Росія - серед головних викликів, що постають перед НАТО
Про це 15 лютого під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми також стикаємося з викликом від більш наполегливої Росії, яка прагне відновити сфери впливу. Союзники по НАТО відповідають, суттєво підвищують рівень готовності наших сил, продовжують санкції, і стримують спроби Росії втручатися у нашу демократію», - зазначив Генеральний секретар НАТО.
Він додав, що союзники мають реагувати також на припинення дії Договору про ракети малої і середньої дальності, який припинив існування внаслідок порушень з боку Росії.
«Союзники проводили консультації багато років щодо порушення Росією ДРМСД, і погодили спільну відповідь. Всі союзники віддані принципам контролю над озброєнням, і діалогу з Росією. Ми продовжуємо шукати шляхи для покращення відносин з нашим найбільшим сусідом», - додав Столтенберг.
Як повідомлялося, 14 лютого три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ під назвою "12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону".
Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.
14-16 лютого у німецькому Мюнхені проходить Міжнародна безпекова конференція.
Фото: twitter.com/jensstoltenberg