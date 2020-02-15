Столтенберг нагадав про стратегічну вагу Чорного моря для НАТО
Про це у Мюнхені заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Відповідне відео оприлюднено на каналі Альянсу в YouTube.
«НАТО постійно присутнє в Чорному морі, ми маємо там союзників - Болгарію, Румунію і Туреччину, та важливих партнерів - Україну і Грузію. Ми збільшили нашу присутність у Чорноморському регіоні в повітрі, на морі та на суходолі. Ми тісно співпрацюємо з Україною, щоб відповісти на ті виклики у сфері безпеки, з якими вона стикається, зокрема, після незаконної анексії Криму», - зазначив Столтенберг.
Він додав, що НАТО також тісно співпрацює з Грузією та підтримує її зусилля у впровадженні реформ.
Як повідомлялося, 14-16 лютого у Мюнхені проходить Міжнародна безпекова конференція, у якій бере участь Президент України Володимир Зеленський.
Фото: НАТО