Столтенберг нагадав про стратегічну вагу Чорного моря для НАТО

Чорне море є стратегічно важливим для Північноатлантичного альянсу, який має у цьому регіоні три країни-члена та ключових партнерів – Україну і Грузію.

Про це у Мюнхені заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Відповідне відео оприлюднено на каналі Альянсу в YouTube.

«НАТО постійно присутнє в Чорному морі, ми маємо там союзників - Болгарію, Румунію і Туреччину, та важливих партнерів - Україну і Грузію. Ми збільшили нашу присутність у Чорноморському регіоні в повітрі, на морі та на суходолі. Ми тісно співпрацюємо з Україною, щоб відповісти на ті виклики у сфері безпеки, з якими вона стикається, зокрема, після незаконної анексії Криму», - зазначив Столтенберг.

Він додав, що НАТО також тісно співпрацює з Грузією та підтримує її зусилля у впровадженні реформ.

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Як повідомлялося, 14-16 лютого у Мюнхені проходить Міжнародна безпекова конференція, у якій бере участь Президент України Володимир Зеленський.

Фото: НАТО