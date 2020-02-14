Столтенберг анонсував зустріч із Зеленським у Мюнхені

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про заплановану зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській безпековій конференції.

Про це Столтенберг повідомив у відео, оприлюдненому на каналі НАТО в YouTube.

«Для мене завжди задоволення брати участь у Мюнхенській конференції. Я щойно взяв участь у зустрічі глобальної коаліції проти ІДІЛ, ми обговорили плани НАТО посилити нашу присутність в Іраку, щоб допомогти у боротьбі з ІДІЛ, який ніколи не має повернутися... Під час перебування в Мюнхені я зустрінуся з багатьма лідерами, включаючи міністрів закордонних справ Китаю та Росії, а також із Президентом Зеленським та багатьма іншими», - зазначив генсек Північноатлантичного альянсу.

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Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Німеччини, де 14-16 лютого у Мюнхені проходить Міжнародна безпекова конференція.

Фото: НАТО