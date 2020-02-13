Столтенберг привітав прогрес України та підтвердив її підтримку союзниками

Союзники по НАТО підтвердили рішучість надавати Україні політичну і практичну допомогу у впровадженні реформ, а також тверду підтримку її суверенітету та територіальної цілісності.

Про це у четвер під час пресконференції у Брюсселі в рамках зустрічі міністрів оборони НАТО заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми мали добру дискусію з міністром оборони України (Андрієм - ред.) Загороднюком, під час якої обговорили важливість реформ та нашу готовність надавати у цьому практичну і політичну допомогу. Союзники підтвердили підтримку суверенітету та територіальній цілісності України", - сказав керівник Альянсу.

Він нагадав, що НАТО продовжує надавати Україні практичну допомогу у розвитку оборонних спроможностей, зокрема, у розбудові Військово-Морських сил.

"Всі міністри підтвердили готовність продовжувати таку допомогу та вітали зусилля України, яка досягає значного прогресу у реформах. Ми вітали також зусилля Президента (Володимира - ред.) Зеленського з пошуку мирного рішення конфлікту на Донбасі. Ми бачили у цьому певний прогрес, зокрема, в ході Нормандського саміту, і чекаємо на продовження таких зусиль", - додав Столтенберг.

Він зауважив, що процес врегулювання на Донбасі все ще постає перед труднощами, зокрема, спостерігачі із складу СММ ОБСЄ не можуть вільно працювати на територіях, які перебувають поза контролем українського уряду, та закликав до забезпечення умов для їх безперешкодної роботи.

Фото: НАТО