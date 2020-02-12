НАТО готове відповідати на загрози з боку Росії та Китаю одночасно - Столтенберг

Північноатлантичний альянс не може обирати з-поміж різноманітних викликів, що постають перед союзниками у сфері безпеки, і має реагувати відразу на всі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком дводенної зустрічі міністрів оборони країн НАТО, відповідаючи на запитання журналістів про те, як Альянс на тлі загрози з боку Росії відповідатиме на нові виклики, які виходять від Китаю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«НАТО має бути готовим відповідати відразу на багато викликів і загроз одночасно. Тож ми не маємо обирати, ми маємо відповідати на всі. Ми всі погодилися під час зустрічі в Лондоні, що маємо відповідати на наслідки, які для нашої безпеки має піднесення Китаю», - сказав генеральний секретар НАТО.

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За його словами, Китай невдовзі стане найбільшою економікою світу, вже зараз він має другий за величиною оборонний бюджет, робить інтенсивні інвестиції у розвиток нових військових спроможностей. «Ми бачимо у цьому як виклики, так і нові можливості, пов’язані із піднесенням Китаю, і я вітаю єдність союзників саме у такому баченні», - додав Столтенберг.