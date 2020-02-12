НАТО готове відповідати на загрози з боку Росії та Китаю одночасно - Столтенберг
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком дводенної зустрічі міністрів оборони країн НАТО, відповідаючи на запитання журналістів про те, як Альянс на тлі загрози з боку Росії відповідатиме на нові виклики, які виходять від Китаю, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«НАТО має бути готовим відповідати відразу на багато викликів і загроз одночасно. Тож ми не маємо обирати, ми маємо відповідати на всі. Ми всі погодилися під час зустрічі в Лондоні, що маємо відповідати на наслідки, які для нашої безпеки має піднесення Китаю», - сказав генеральний секретар НАТО.
За його словами, Китай невдовзі стане найбільшою економікою світу, вже зараз він має другий за величиною оборонний бюджет, робить інтенсивні інвестиції у розвиток нових військових спроможностей. «Ми бачимо у цьому як виклики, так і нові можливості, пов’язані із піднесенням Китаю, і я вітаю єдність союзників саме у такому баченні», - додав Столтенберг.