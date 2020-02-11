Міністри оборони країн НАТО розглянуть загрози від російських ракетних систем

У порядку денному зустрічі міністрів оборони країн НАТО, яка відбудеться у Брюсселі 12-13 лютого, буде розгляд заходів з протидії загрозам і викликам, що постають перед союзниками у зв’язку із розгортанням російських ракет SCC-8 (9M729) та інших ракетних систем, які розробляє Росія.

Про це у Брюсселі на пресконференції заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У перший день ми обговоримо відповідь НАТО на виклики, що постають у зв’язку із використанням Росією нових ракетних систем. Розвиток та розгортання Росією ракет SCC-8 призвело у минулому році до руйнації Договору про ракети малої та середньої дальності (ДРМСД). Союзники по НАТО зберігають єдину позицію щодо порушення Росією цього договору.… SСС-8 є лише одним із викликів. Ми обговоримо нашу відповідь на цілий ряд нових ракетних систем Росії, як звичайних, так і ядерних, які зараз розгорнуті або знаходяться на стадії розробки», - наголосив Столтенберг.

Він зауважив, що ракети SCC-8, як і інші російські ракетні системи, такі як «Авангард», є лише частиною ширшої тенденції у поведінці Росії вже кілька років поспіль. «Ми бачили масштабні інвестиції Росії у розвиток сучасних військових спроможностей, у нові сучасні ракети. НАТО вже почало відповідати на таку тенденцію. Ми погодили скоординований та збалансований пакет оборонних заходів. Водночас ми твердо налаштовані розвивати систему контролю над озброєннями та процес роззброєння», - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що серед таких запобіжних заходів – загальне підвищення готовності сил НАТО. Відповідаючи на нові загрози, Альянс вперше у власній історії розгорнув війська на територіях східних країн-союзниць (країни Балтії і Польща – ред.). Союзники по НАТО збільшили власну присутність у повітрі, на суходолі й на морі і стали більше інвестувати у нові сучасні спроможності, включаючи системи протиповітряного захисту та ракетної оборони. «Таким чином, повітряна та протиракетна оборона – це одна із сфер, де ми будемо робити більше. Але при цьому ми також розглядаємо можливість зміцнення контролю над озброєнням. Ми о переконані, що найкращою відповіддю на такі тенденції може бути ефективна система контролю над озброєнням. Ми маємо уникнути нової та великої гонки озброєнь. Це небезпечно й дорого», - наголосив Столтенберг.

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Він нагадав, що НАТО не має наміру дзеркально відповідати на те, що робить Росія, і не буде розгортати нові ядерні ракети наземного базування у Європі. Але союзники по Альянсу вживатимуть всі необхідні заходи, щоб забезпечити надійність власної оборони у світі.

Фото: twitter.com/jensstoltenberg