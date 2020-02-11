Столтенберг назвав найкращий крок у наближенні України до членства в НАТО

Найкращим кроком у наближенні України до повноправного членства в НАТО є продовження реформ у секторі безпеки й оборони та зміцнення безпекових інституцій, у чому НАТО надає Україні політичну та практичну підтримку.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі під час пресконференції у вівторок перед початком зустрічі міністрів оборони країн Альянсу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зусилля в Україні мають бути зосереджені навколо того, про що Україна заявила сама: проведення реформ, модернізація, прагнення досягти стандартів НАТО. Це є добрим для України, адже зміцнить ваші оборонні та безпекові спроможності та інституції… це є найкращім шляхом (для України), щоб просуватися до членства в НАТО", - заявив генеральний секретар НАТО.

Читайте також: У НАТО високо оцінили реформи сектору безпеки та оборони України

Він зауважив, що Альянс та окремі країни-союзниці активно допомагають Україні на цьому шляху з використанням різноманітних інструментів, включаючи трастові фонди, тренувальні місії, дорадча та практична допомога у вдосконаленні систем командування та управління, у організації системи кібернетичного захисту, у вдосконаленні оборонних інституцій та, зокрема, у боротьбі з корупцією.

"Нещодавно я зустрічався з Президентом Зеленським, це була дуже добра зустріч, ми мали добрий діалог навколо важливості реформ і важливості того, щоб союзники по НАТО продовжували надавати підтримку Україні", - додав Столтенберг.

Читайте також: Військовий комітет НАТО обговорює шляхи подальшої модернізації Альянсу

Він підтвердив, що в рамках зустрічі міністрів оборони НАТО, яка відбудеться 12-13 лютого року в Брюсселі, союзники матимуть можливість спілкування з Міністром оборони України, щоб обговорити важливість продовження динамічного процесу реформ та висловити рішучу політичну і практичну допомогу Альянсу Україні, зокрема, у її зусиллях із пошуку мирного рішення для конфлікту на Донбасі.

"Союзники залишаються відданими підтримці України, ми вітаємо прогрес, який ми бачили, і підтримуємо пошук мирних рішень", - зауважив керівник НАТО.

Він нагадав, що нещодавно Північноатлантична рада у повному складі здійснила візит до України, та, зокрема, відвідала Морську академію в Одесі, де працюють інструктори від країн НАТО. За словами Столтенберга, Альянс допомагає Україні розбудовувати власні військово-морські спроможності, і це є лише одним прикладом того, яким чином НАТО допомагає Україні модернізувати власні Збройні сили та інституції у сфері безпеки й оборони.

Фото: НАТО