У НАТО високо оцінили реформи сектору безпеки та оборони України

Представники Альянсу високо оцінили впровадження реформ у секторі безпеки і оборони України.

Про це повідомила заступник міністра внутрішніх справ України Тетяна Ковальчук під час візиту до Штаб-квартири НАТО на засідання Комісії Україна-НАТО, інформує сайт МВС.

"Представники Альянсу високо оцінили впровадження реформ в секторі безпеки і оборони України. Під час засідання обговорили сфери подальшого співробітництва, зокрема у рамках нового формату партнерства НАТО «Один партнер – один план», в якому окремим пріоритетним напрямком є реформування сил безпеки, включаючи впровадження стандартів та цінностей НАТО", - йдеться у повідомленні.

Головною метою засідання було обговорення оцінки виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО у 2019 році та проєкту програми на 2020 рік, який за своєю суттю та формою максимально наближений до формату ПДЧ.

У рамках візиту делегація провела зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і його заступниками: з питань публічної дипломатії Таджаном Ілдемом, з нових викликів безпеці - Антоніо Міссіролі, з питань оборонної політики та планування - Патріком Тернером, з політичних питань і політики безпеки - Беттіною Каденбах.

Також Ковальчук анонсувала плани про можливість створення аналітичного Центру при МВС, який вивчатиме передовий досвід НАТО та займатиметься питаннями впровадження євроатлантичних стандартів.

Партнерів поінформовано про проведені заходи з питань реалізації Закону України «Про національну безпеку України», забезпечення демократичного цивільного контролю, розвиток спроможностей з протидії гібридним загрозам та розбудови національної системи стійкості.

Наголошено, що одним із перспективних напрямків майбутньої співпраці з МВС є вивчення досвіду НАТО у проведенні стабілізаційних дій правоохоронного спрямування.

Крім того, під час візиту остаточно узгоджено модальності проведення спільних командно-штабних навчань «Непорушна стійкість 2020» з 5 по 9 жовтня 2020 року в місті Одеса, участь у яких братимуть представники органів системи МВС.

Фото: mvs.gov.ua