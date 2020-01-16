На засіданні Комісії Україна-НАТО у Брюсселі обговорили реформу СБУ

Міжнародні партнери висловили підтримку комплексу реформ у секторі безпеки та оборони, які реалізуються в Україні.

Ця тема, серед інших, стала предметом для обговорень під час засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів, яке відбулося 15 січня в Брюсселі, повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Як зазначається, представники СБУ взяли участь в засіданні у складі офіційної урядової делегації України, яку очолив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

"Дуже добре, що реформа СБУ перебуває у фокусі НАТО. Альянс висловив готовність підтримати комплекс реформ сектору безпеки України, зокрема й СБУ. Меседж був дуже чітким. Для нас дійсно важливо орієнтуватися на досвід та кращі практики країн-членів Організації у питаннях реформування служб внутрішньої безпеки", - зазначив уповноважений представник СБУ у складі української делегації Сергій Пунь.

Українська сторона подякувала партнерам за підтримку та запевнила, що реформа сектору безпеки – одне з ключових питань в державі сьогодні.

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"Україна має реалізувати зміни, які зроблять Службу безпеки більш сучасною та ефективною, ще більш орієнтованою на контррозвідувальну діяльність, боротьбу з тероризмом, захист державного суверенітету тощо. І саме на це направлений законопроєкт щодо реформи СБУ, який сьогодні готується до розгляду в парламенті", - додав Пунь.

Представники НАТО, зі свого боку, висловили підтримку територіальній цілісності та суверенітету нашої держави. І наголосили на тому, що активізація заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією, забезпечення незалежності судової гілки влади та реформування СБУ, є украй актуальними для України.

Також міжнародні партнери з НАТО очікують, що найближчим часом, зокрема в рамках запланованого на кінець поточного місяця засідання Спільної робочої групи високого рівня Україна-НАТО з питань воєнної реформи, буде презентовано основні напрями реформування Служби безпеки України. Партнерська сторона запевнила українську делегацію у незмінній підтримці Альянсом нашої держави на шляху реформування.

Фото: СБУ