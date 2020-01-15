Україна подала заявку на участь у Програмі розширених можливостей НАТО

Україна офіційно подала заявку на отримання членства в так званій Програмі розширених можливостей НАТО (ІОР), яка є інструментом поглиблення двосторонньої співпраці Альянсу з третіми країнами.

Про це у середу під час зустрічі з пресою за підсумками візиту до Брюсселя заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні я офіційно звернувся до Північноатлантичної Ради з проханням розпочати офіційний розгляд заявки України на отримання статусу члена партнерства (в рамках програми – ред.) розширених можливостей», - сказав український урядовець.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливих часових рамок такого кроку, Кулеба наголосив, що українська сторона не може тиснути на партнерів по НАТО у цих питаннях. Разом з тим, союзники по НАТО проінформовані і знають, що для України це питання є абсолютним пріоритетом.

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«Сьогодні під час однієї зустрічі я заявив, що переконаний - у 2020 році Україна і НАТО матимуть багато важливих спільних історій, але найважливішою такою історією успіху має стати надання Україні статусу учасника цієї Програми… Є деякі держави-члени, які все ще розглядають питання про те, чи потрібно Україні дати такий статус, але керуються вони політичними чинниками. В принципі, Україна відповідає всім критеріям, необхідним для участі у цій програмі», - підкреслив віцепрем’єр-міністр України.

Він пояснив, що участь у Програмі розширених можливостей долучить Україну до навчань НАТО, до яких залучаються лише країни-союзниці та країни, які мають статус учасника Програми. Іншим позитивним моментом, за його словами, є можливість швидкого та більш глибокого обміну розвідувальними даними.

«Я з сумом можу відзначити: якби ми вже були учасниками цієї Програми, то у контексті зі збиттям нашого літака в Ірані ми могли б швидше отримати якісніші розвідувальні дані від наших партнерів», - зауважив Кулеба.

Він повідомив, що під час зустрічей у штаб-квартирі НАТО керівництво Альянсу та більшість союзників відзначили виважену, конструктивну і водночас – принципову позицію України у цій ситуації навколо збиття українського літака в Ірані.

Кулеба окремо наголосив, що участь у Програмі розширених можливостей НАТО не зашкодить реалізації Україною Річної національної програми (РНП).

«РНП – це програма, яку ми отримали після 2008 року, коли нам не дали План дій щодо членства, але ось дали інший формат. Оцінка (нашого звіту щодо) виконання РНП 2019 загалом надзвичайно позитивна, всі відзначають швидкість і глибину реформ, і те, що ми не боїмося реформувати ті сфери, які вважалися неможливими та непридатними до реформування, наприклад, державне оборонне замовлення. Тобто, ПРМ - це не інструмент інтеграції, це інструмент поглиблення співробітництва. Тому наша участь в ПРМ жодним чином не впливає на реалізацію нами РНП», - наголосив український урядовець.