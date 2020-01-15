Україна і НАТО домовились про спільні навчання в Одесі

Україна і НАТО остаточно узгодили модальності проведення спільних навчань із захисту критичної інфраструктури в Чорноморському регіоні «Непорушна стійкість – 2020» (Coherent Resilience 2020), які відбудуться у жовтні 2020 року в Одесі.

Відповідний документ віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та заступник генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки посол Беттіна Каденбах підписали у рамках візиту Кулеби до штаб-квартири НАТО у Брюсселі, інформує Урядовий портал.

«Нам потрібно більше навчань і більше спільних дій із НАТО. Сьогодні ми робимо ще один крок у цьому напрямку. Навчання також важливі для розбудови нашої системи національної стійкості у протидії гібридним загрозам», – зауважив Кулеба.

Навчання «Непорушна стійкість – 2020» відбудуться 5-9 жовтня 2020 року в Одесі. Учасники з України та держав-членів НАТО відпрацьовуватимуть алгоритми дій у кризових ситуаціях, які можуть виникнути в Чорноморському регіоні.

Мета цих навчань - злагоджено, вчасно і грамотно реагувати на кібератаки, напади на порти, захоплення транспортних шляхів та інші загрози.

Уточнюється, що загалом у «Непорушній стійкості – 2020» візьмуть участь понад 200 фахівців.

Зокрема, з української сторони – це представники понад 20 відомств, серед яких РНБО, Міноборони, МЗС, МВС та органи системи МВС, Міністерство енергетики та захисту довкілля, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Мінінфраструктури, Міністерство культури, молоді та спорту й інші. Також до навчань долучаться НАК «Нафтогаз України», Інститут стратегічних досліджень.

У свою чергу, з боку Альянсу на навчаннях будуть представники центрів передового досвіду НАТО (зокрема – з енергобезпеки, кібербезпеки та морської безпеки), Представництва НАТО в Україні, долучиться і Європейський центр досвіду з протидії гібридним загрозам.

"Україна та НАТО відпрацюють сценарій певної критичної ситуації, яка вимагатиме злагоджених дій. Упродовж навчання органи влади зможуть звірити свої плани, перевірити ефективність реагування та відновлення, вміння вчасно комунікувати між собою та інформувати людей", - поінформували у Кабміні.

Уточнюється, що оцінюватиме взаємодію Вища морська школа США, і за результатами навчань вони оцінять сильні і слабкі сторони взаємодії, а детальний аналіз і рекомендації нададуть на початку 2021 року.

У уряді нагадали, що у 2017 році українські органи влади разом з представниками НАТО відпрацьовували взаємодію з питань захисту критичної електроенергетичної інфраструктури.

Фото: www.kmu.gov.ua