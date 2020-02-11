ЄС і НАТО мають зберігати нинішню політику щодо Росії - глава МЗС Естонії

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу вважає, що нинішня політика ЄС і НАТО щодо Росії має продовжуватися, допоки РФ не відмовиться від своїх агресивних дій.

Про це Рейнсалу заявив під час дебатів щодо зовнішньої політики в естонському парламенті, повідомила у Twitter посол України в Естонії Мар'яна Беца.

"Головні сигнали міністра закордонних справ У.Рейнсалу: 1) РФ продовжує агресивну політику, теперішня політика ЄС/НАТО щодо РФ має продовжуватись 2) Естонія ніколи не визнає анексію Криму та триваючу агресію на сході", - написала Беца.

Вона поінформувала, що глава естонського зовнішньополітичного відомства також заявив, що Естонія підтримує ініціативи, спрямовані на відновлення територіальної цілісності України, а Українська держава потребує підтримки всіх партнерів та союзників.

Окрім того, Рейнсалу акцентував, що Російська Федерація є загрозою для всієї системи міжнародної безпеки, а також звернув увагу на те, що РФ виступає з історичним наративом, який заперечує історичні факти.