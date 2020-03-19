Столтенберг розповів, яку домогу надаватиме НАТО Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у доповіді за 2019 рік підтвердив готовність Альянсу надавати Україні практичну допомогу у реформуванні секторів безпеки й оборони та політичну підтримку її зусиль з відстоювання суверенітету та територіальної цілісності.

Повний текст доповіді генерального секретаря НАТО опубліковано на сайті Альянсу.

«Протягом 2019 року союзники залишалися твердими у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Після невиправданого використання військової сили Росією проти українських кораблів та військово-морського персоналу в районі Азовського моря та Керченської протоки у листопаді 2018 року, міністри закордонних справ країн Альянсу у квітні 2019 року ухвалили рішення посилити практичну допомогу Україні з боку НАТО», - йдеться у документі.

Як зазначається, така практична допомога полягає у сприянні розвитку військово-морських спроможностей України, в обміні даними про ситуацію та іншою інформацією, передбачає здійснення заходів кораблів НАТО з візитами у порти України та проведення спільних навчань.

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«Новий Президент України Володимир Зеленський обійняв посаду у травні 2019 року та підтвердив стратегічний курс країни на євроатлантичну інтеграцію. У жовтні Північноатлантична рада відвідала Одесу й Київ та підтвердила зобов’язання НАТО у продовженні практичної допомоги Україні», - йдеться у доповіді.

Зазначається, що під час цього візиту НАТО і Україна уточнили всеохоплюючий пакет допомоги для України, який має допомогти країні у реформуванні секторів безпеки й оборони.

В 2019 році радники від Альянсу допомагали українським уряду та парламенту в імплементації рамкового закону про національну безпеку, приведенні реформ у відповідність до євроатлантичних стандартів.

Як зазначається у доповіді, всеохоплюючий пакет допомоги НАТО Україні включає 16 різних програм та діяльність трастових фондів з бюджетом понад 40 мільйонів євро. У 2019 році через такі трастові фонди НАТО Україна отримала медичне обладнання для відновлення поранених, а також засоби захищеного зв’язку. В той же час, завдяки Програмі професійного розвитку НАТО-Україна вдосконалює навички український персонал у секторах безпеки й оборони.

Протягом 2019 року Україна також могла скористатися проєктами в межах Програми НАТО «Наука для миру й безпеки». У цьому ж році в рамках Платформи НАТО-Україна з протидії гібридним загрозам були проведені два семінари з оцінки військових аспектів гібридної агресії, а також проєкт з підвищення стійкості проти дезінформації.

фото: НАТО