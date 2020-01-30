Китайські технологічні гіганти пожертвами намагаються зупинити коронавірус

Китайські технологічні компанії зробили мільйонні пожертви та надали медичні засоби, щоб допомогти владі боротися проти спалаху коронавірусу в центральнокитайській провінції Хубей.

Про це повідомляє China Daily.

"Гігант електронної комерції Alibaba оголосив, що створив спеціальний фонд на 1 мільярд юанів (144,2 млн доларів) для медичних поставок", - зазначається у публікації.

Ці кошти будуть використані для придбання медичного обладнання та медикаментів у Китаї і за кордоном, а також доставлення до провінції Хубей, в епіцентр епідемії.

Благодійний фонд Tencent пожертвував 300 млн юанів, які будуть використані для придбання масок, дезінфікувальних засобів та інших медичних матеріалів, а також для допомоги та мотивації медичного персоналу. Більш того, на його платформі створені благодійні проєкти, що дозволяють людям робити пожертви.

Китайський пошуковий гігант Baidu оголосив, що створив спеціальний фонд у 300 млн юанів для профілактики епідемій та охорони здоров'я населення. Гроші будуть використані для підтримки досліджень та розробок ліків проти нового коронавірусу, а також для популяризації та поширення інформації про охорону здоров'я.

Інтернет-компанія ByteDance вирішила пожертвувати Фонду Червоного Хреста Китаю 200 млн юанів для створення спеціального фонду гуманітарної допомоги для медичного персоналу. Усі медпрацівники, які беруть безпосередню участь у профілактиці пневмонії нового типу, отримуватимуть 100 тис. юанів допомоги у разі інфікування та до 1 млн юанів за значний внесок у боротьбу з захворюванням.

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Відеоплатформа Kuaishou пожертвувала 100 млн юанів та 50 тис. масок Уханю, а файлообмінник Bilibili пожертвував 10 млн юанів благодійній федерації провінції Хубей та надав медичні засоби на суму понад 300 тис. юанів лікарням цього міста.

Не лишилися осторонь виробники побутової техніки. Зокрема, TCL пожертвував 10 млн юанів та запропонував обладнання - рідкокристалічні дисплеї, кондиціонери, пральні машини та холодильники - двом імпровізованим лікарням в Ухані, а Haier заявив, що пожертвує 3 мільйони юанів готівкою на придбання медобладнання, а також надасть системи свіжого повітря, дезінфекційні шафи та електричні водонагрівачі на 2 мільйони юанів.

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Китайські виробники смартфонів Huawei, Oppo та Vivo оголосили, що кожен пожертвував по 30 млн юанів.

Компанія з виробництва комп'ютерів Lenovo заявила, що передасть ІТ-обладнання спеціалізованому лікувальному центру, який будується в Ухані.

Китайська платформа обслуговування Meituan-Dianping створює спецфонд на загальну суму 200 млн юанів. Компанія, чий бізнес охоплює онлайн-доставку їжі, надаватиме також 1000 безкоштовних поїздок на день для медичних працівників.

Meituan також першим започаткував «безконтактну доставку» в Ухані, де користувачі можуть попросити кур'єрів залишити замовлення у певному місці.

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Освітянський інтернет-стартап Yuanfudao пожертвував 10 млн юанів.

Інтернет-портал TAL Education Group виділив 100 млн юанів для допомоги студентам у постраждалих районах.

Крім того, американський технічний гігант Dell Technologies пожертвував 2 млн юанів Фонду розвитку молоді в Китаї. Виробник комп'ютерів також забезпечив необхідне ІТ-обладнання для медичних установ та телекомунікацій.

Фото: VCG