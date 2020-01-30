Канада готує евакуацію своїх громадян з Китаю

Канада готує операцію з евакуації з Китаю, де стався спалах коронавірусу, близько 160 своїх громадян.

Про це в Оттаві заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наразі є 160 канадців, які звернулися до Канади із проханням надати в Китаї консульську допомогу. Ми забронювали літак для репатріації громадян, охочих повернутися. Наступним кроком є, зрозуміло, робота на дипломатичному фронті та узгодження логістики із китайськими колегами”, - сказав Шампань.

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За його словами, громадян Канади із Китаю вивозитиме чартерний цивільний літак, а не військовий, однак на організацію усього процесу знадобиться ще кілька днів.

Шампань також не зміг відповісти на запитання про те, чи будуть серед евакуйовуваних з Китаю канадців заражені коронавірусом.

“Зараз я не можу відповісти на це запитання, але ми упевнимося, бо, як я говорив учора, ми перебуваємо на постійному зв’язку із ними. Ми ставимо ці запитання й евакуація відбуватиметься за певною процедурою”, - зазначив міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.

За даними МОЗ України, станом на 29 січня 2020 року у світі зареєстровано 6 057 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 132 з них летальні. Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 16 країнах світу.

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Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.

Фото: АА