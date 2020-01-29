Air Canada скасовує всі рейси в Китай

Найбільший канадський авіаперевізник “Air Canada” скасовує усі рейси в Китай.

Про це йдеться у поширеному компанією пресрелізі.

“Дотримуючись поради уряду Канади стосовно уникнення подорожей до материкового Китаю, "Air Canada" тимчасово припиняє усі прямі рейси до Пекіна та Шанхаю з 30 січня по 29 лютого”, - зазначається у документі.

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Зазначимо, що наразі “Air Canada” щотижня виконує до Китаю 33 рейси із Торонто, Ванкувера й Монреаля.

"“Air Canada” й надалі ретельно стежитиме за розвитком ситуації й радитиметься із міністерствами транспорту, закордонних справ й охорони здоров’я, належним чином налаштовуючи графік своїх рейсів”, - зауважили в авіакомпанії.

Додамо, що скасували або обмежили польоти до Китаю вже щонайменше 13 авіакомпаній з різних країн.

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Нагадаємо: сьогодні на борту літака Lufthansa був виявлений підозрюваний у зараженні коронавірусом. Lufthansa у Франкфурті підтвердила, що на рейсі LH780 з Франкфурта, який приземлився в м.Нанкін, був чоловік, у якого китайські лікарі підозрюють захворювання. Він був у місті Ухань два тижні тому.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.

За даними МОЗ України, станом на 29 січня 2020 року у світі зареєстровано 6 057 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 132 з них летальні. Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 16 країнах.

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Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.

Фото: NEWS BULLETIN