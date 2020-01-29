KLM скасовує рейси в Китай через коронавірус

Через спалах коронавірусу нідерландська авіакомпанія KLM тимчасово скасовує ряд рейсів до Китаю.

Про це повідомляє NOS.

“Через спалах коронавірусу KLM тимчасово скасовує низку рейсів до Китаю”, - йдеться у повідомленні.

Йдеться, зокрема, про прямі рейси до Ченду та Ханчжоу. Також вже з 30 січня кількість рейсів до Шанхаю зменшиться з одинадцяти до семи на тиждень.

Такі зміни діятимуть до 29 лютого включно.

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Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.

За даними МОЗ України, станом на 29 січня 2020 року у світі зареєстровано 6 057 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 132 з них летальні. Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 16 країнах світу.

Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.

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Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.