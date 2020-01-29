Lufthansa скасовує рейси в Китай
Про це компанія повідомляє у своєму Twitter.
"Lufthansa, SWISS та Austrian Airlines призупинять свої рейси до/з (материкового) Китаю до 9 лютого", - йдеться у повідомленні.
Бронювання на рейси до (материкового) Китаю буде призупинено до кінця лютого. Нові бронювання на рейси до Китаю прийматимуться лише з 1 березня.
Рейси до/з Гонконгу триватимуть за планом.
Як можливий альтернативний маршрут, Lufthansa розглядає можливість польотів до великих міст Китаю, таких як Пекін та Шанхай, через Сеул (Південна Корея).
Lufthansa, SWISS і Austrian Airlines у середу здійснюють останній рейс до своїх місць призначення в Китаї з тим, щоб дати пасажирам можливість здійснити запланований рейс, а екіпажам - повернутися до Німеччини, Швейцарії та Австрії.
У середу на борту літака Lufthansa був виявлений підозрюваний у зараженні коронавірусом. Lufthansa у Франкфурті підтвердила, що на рейсі LH780 з Франкфурта, який приземлився в м.Нанкін, був чоловік, у якого китайські лікарі підозрюють захворювання. Він був у місті Ухань два тижні тому.
Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.
За даними МОЗ України, станом на 29 січня 2020 року у світі зареєстровано 6 057 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 132 з них летальні. Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 16 країнах.
Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.
Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.