Євросоюз готує евакуацію 600 своїх громадян з Китаю через коронавірус

Євросоюз готує операцію з евакуації з Китаю, де стався спалах коронавірусу, близько 600 своїх громадян, але ця складна операція потребує чіткої координації зусиль та часу.

Про це у середу під час пресконференції у Брюсселі заявив Єврокомісар з питань кризового менеджменту та гуманітарної допомоги Янез Ленарчич (Janez LENARČIČ), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз ми координуємо зусилля країн-членів, які розглядають можливість репатріації громадян ЄС із Китаю. Там, у Китаї, перебуває певна кількість громадян Євросоюзу, які хотіли б залишити цю країну, їх кількість оцінюється приблизно у шість сотень, - і вони не можуть виїхати звідти зараз. Виходячи з обставин, це дуже складна операція, яка потребує часу та терпіння», - сказав Єврокомісар.

Він нагадав, що з ініціативи Франції був активований механізм ЄС з цивільного захисту для координації роботи з репатріації громадян ЄС із китайської провінції Ухань за допомогою літаків.

«Механізм ЄС із цивільного захисту може бути застосований також за межами Європи. Ми перебуваємо у цьому зв’язку в постійному контакті із владою Китаю. Якщо надійде відповідний запит від Китаю або будь-якої іншої третьої країни через механізм ЄС з цивільного захисту, ми можемо надіслати наші медичні групи, або надати будь-яку іншу допомогу, наприклад, у забезпеченні засобами персонального захисту», - додав Ленарчич.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.

Читайте також: Два міністерства обговорюють можливість евакуації українців з Китаю

За даними МОЗ України, станом на 29 січня 2020 року у світі зареєстровано 6 057 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 132 з них летальні. Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 16 країнах світу.

Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.