Канада відкликала частину дипломатів з Китаю через коронавірус

Канада тимчасово скоротила кількість співробітників у своїх дипломатичних місіях в Китаї через загрозу коронавірусу.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці посольства Канади в Китаї у Тwitter.

"З 29 січня канадські дипломатичні місії в Китаї працюють із зменшеною кількістю співробітників через коронавірус", - заявили у посольстві.

Канада також тимчасово закрила усі візові центри в материковому Китаї та перевела свої консульства в режим надання лише базових послуг, на кшталт: перевипуску паспортів й невідкладної допомоги.

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Зазначимо, що окрім посольства в Пекіні, Канада також має консульства в Шанхаї, Чунціні, Гуанчжоу та Гонконзі.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 29 січня у світі зареєстровано 6 057 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 132 з них летальні. Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 15 країнах.

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Коронавіруси - це велика сім'я респіраторних вірусів (40 видів), які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавирусу є лихоманка і утруднене дихання.