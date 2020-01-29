Із Китаю через коронавірус перенесли ще один спортивний турнір

Міжнародна тенісна федерація (ITF) прийняла рішення перенести зональний турнір Кубка Федерації у Першій групі Азія/Океанія, запланований 4-8 лютого в Дунгуані (Китай).

Нове місце проведення наразі залишається невизначеним, повідомляє БТУ.

ITF пропонувала перенести турнір до Казахстану, але Міжвідомча комісія при Уряді Республіки Казахстан сьогодні прийняла низку додаткових захисних заходів щодо недопущення поширення коронавірусу на території країни, серед яких і відмова від проведення турніру.

За вихід до плей-оф боротимуться збірні Китаю, Тайваню, Індії, Індонезії, Південної Кореї і Узбекистану.

Також сьогодні стало відомо, що у Китаї через спалах і продовження поширення нового коронавірусу Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) скасувала змагання етапу Кубка світу з гірськолижного спорту, який мав пройти 15-16 лютого в Яньцині.

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Нагадаємо, що збірна України виступає у Першій групі Євро-Африканської зони, матчі якої пройдуть 5 - 8 лютого в Таллінні. За національну команду гратимуть Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Катерина Козлова і Катаріна Завацька. Капітан команди - Михайло Філіма.