Етап Кубка світу з гірськолижного спорту в Китаї скасували через коронавірус

Через спалах і продовження поширення нового коронавірусу Міжнародна федерація лижного спорту (FIS), Федерація лижного спорту Китаю та місцевий оргкомітет в Яньцині вирішили скасувати майбутні змагання етапу Кубка світу з гірськолижного спорту, який мав пройти 15-16 лютого в Яньцині.

Про це повідомляє пресслужба FIS.

«З великим жалем всі зацікавлені сторони прийняли важке рішення скасувати етап Кубку світу в Яньцині в цьому сезоні - першого етапу Кубка світу з гірськолижного спорту в Китаї в історії, а також першого офіційного тестового змагання перед Олімпіадою-2022 в Пекіні. Попри те, що рівень ризику в Яньцині низький, здоров’я спортсменів для нас в пріоритеті», — заявив президент FIS Жан Франко Каспер.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.

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За даними МОЗ України, станом на 29 січня 2020 року у світі зареєстровано 6 057 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 132 з них летальні. Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 15 країнах світу.

Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.