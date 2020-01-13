Кубок Федерації: Україна зіграє з Болгарією і Хорватією

Наші тенісистки дізналися суперниць, проти яких гратимуть в лютому в Таллінні.

Жіноча збірна України з тенісу дізналася суперників на Кубку Федерації-2020. Національна команда потрапила в групу А, де битиметься з Хорватією і Болгарією. У групі В зіграють Італія, Естонія, Австрія і Греція, повідомляє Укрінформ.

Після групового етапу відбудуться стикові матчі між командами, які займуть перше місце в своїй групі і збірними, що зайняли другу сходинку в іншій групі. Плей-офф Кубка Федерацій відбудеться в квітні.

Нагадаємо, що за національну команду гратимуть Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Катерина Козлова і Катаріна Завацька. Капітан команди - Михайло Філіма.

Збірна України зіграє у Першій групі Євро-Африканської зони, матчі пройдуть з 5 по 8 лютого в Таллінні.