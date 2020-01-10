Стали відомі склади збірних, які зіграють з українками у Кубку Федерації

Визначилися склади команд-суперниць жіночої тенісної збірної України на турнірі Кубка Федерації у Таллінні.

Змагання за участю семи національних збірних у Першій групі Євро-Африканської зони пройдуть у столиці Естонії 5-8 лютого, повідомляє BTU.

Австрія: Барбара Гаас, Юлія Грабер, Мелані Клаффнер, Міра Антонич, Сінья Краус;

Болгарія: Вікторія Томова, Ізабелла Шинікова, Гергана Топалова, Петя Аршинкова;

Хорватія: Яна Фетт, Тена Лукаш, Леа Бошкович, Дар'я Юрак;

Естонія: Анетт Контавейт, Олена Малигіна, Катрін Саар, Саара Орав, Валерія Горлач;

Греція: Марія Саккарі, Деспіна Папаміхаїл, Валентіні Грамматікопулу, Міхаела Лакі;

Італія: Жасмин Паоліні, Каміла Джорджі, Джулія Гатто-Монтіконе, Мартіна Тревісан, Елізабетта Коччаретто.

Сім збірних розділять на дві групи. Переможці груп зіграють проти команд, які посіли другі місця у протилежних групах, і визначать володарів путівок до плей-офф, який пройде у квітні.

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Раніше Федерація тенісу України назвала заявку нашої збірної. У Таллінні виступить вся наша ТОП-п'ятірка - Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова, Катаріна Завацька та Леся Цуренко. Капітан команди - Михайло Филима.