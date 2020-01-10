Українка Козлова стартує у кваліфікації турніру WTA в Гобарті
Укрінформ
Уродженка Миколаєва Катерина Козлова 11 січня вступить у боротьбу за право зіграти в основній сітці турніру WTA у Гобарті (Австралія).
Українська тенісистка отримала 5-й номер посіву, повідомляє Укрінформ.
У першому раунді відбіркового турніру Козлова зустрінеться в володаркою wild card Джесікою Фаулер з Австралії.
Нагадаємо, що 2015 року Катерина з кваліфікації дійшла на цьому турнірі до другого кола основної сітки, а минулого сезону завершила боротьбу у першому раунді.
Призовий фонд нинішніх змагань у Гобарті, які фінішують 18 січня, становить 275 тис дол.