Українка Козлова стартує у кваліфікації турніру WTA в Гобарті

Уродженка Миколаєва Катерина Козлова 11 січня вступить у боротьбу за право зіграти в основній сітці турніру WTA у Гобарті (Австралія).

Українська тенісистка отримала 5-й номер посіву, повідомляє Укрінформ.

У першому раунді відбіркового турніру Козлова зустрінеться в володаркою wild card Джесікою Фаулер з Австралії.

Нагадаємо, що 2015 року Катерина з кваліфікації дійшла на цьому турнірі до другого кола основної сітки, а минулого сезону завершила боротьбу у першому раунді.

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Призовий фонд нинішніх змагань у Гобарті, які фінішують 18 січня, становить 275 тис дол.