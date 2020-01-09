Людмила Кіченок пробилася до парного півфіналу турніру WTA у Брісбені

Українська тенісистка Людмила Кіченок здобула право грати у півфіналі змагань пар на турнірі WTA Premier у Брісбені (Австралія) із призовим фондом 1 млн 500 тис дол.

У чвертьфіналі українсько-китайський дует Людмила Кіченок/Ян Чжаосюань обіграв хорватсько-польську пару Дар'я Юрак/Алісія Росольська - 6:3, 4: 6, 11:9, повідомляє Укрінформ. Поєдинок тривав 1 годину 26 хвилин. В 1/2 фіналу суперницями Надії Кіченок та Ян Чжаосюань будуть переможниці протистояння Шувей Се (Тайвань)/Барбора Стрицова (Чехія) - Луція Градецька (Чехія)/Андрея Клепач (Словенія). Читайте також: Стали відомі всі чвертьфіналісти тенісного ATP Cup Турнір у Брісбені завершиться 12 січня.