Стали відомі всі чвертьфіналісти тенісного ATP Cup
Укрінформ
Визначилися усі вісім команд-учасниць чвертьфіналів чоловічих тенісних змагань за ATP Cup, який триває на кортах Австралії.
Призовий фонд цих прем'єрних змагань - 15 млн дол, повідомляє Укрінформ.
На чвертьфінальній стадії, що пройде у Сіднеї, зіграють такі пари команд:
Велика Британія - Австралія
Аргентина - Росія
Сербія - Канада
Бельгія - Іспанія.
6 збірних пройшли до 1/4 фіналу як лідери своїх груп, а ще дві команди кваліфікувалися з другого місця (Бельгія та Канада).