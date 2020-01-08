Стали відомі всі чвертьфіналісти тенісного ATP Cup

Визначилися усі вісім команд-учасниць чвертьфіналів чоловічих тенісних змагань за ATP Cup, який триває на кортах Австралії.

Призовий фонд цих прем'єрних змагань - 15 млн дол, повідомляє Укрінформ.

На чвертьфінальній стадії, що пройде у Сіднеї, зіграють такі пари команд:

Велика Британія - Австралія

Аргентина - Росія

Сербія - Канада

Бельгія - Іспанія.

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6 збірних пройшли до 1/4 фіналу як лідери своїх груп, а ще дві команди кваліфікувалися з другого місця (Бельгія та Канада).