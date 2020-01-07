Світоліна і Ястремська зіграють за збірну України в Кубку Федерації

Матчі пройдуть з 5 по 8 лютого в Таллінні.

Збірна України визначилася із заявкою на Кубок Федерації-2020 року, про що поінформувала Федерація тенісу України.

Національну команду представлятимуть Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Катерина Козлова і Катаріна Завацька. Капітан команди - Михайло Філіма.

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Збірна України зіграє у Першій групі Євро-Африканської зони, матчі пройдуть з 5 по 8 лютого в Таллінні.

Нагадаємо, у 2019 році Світоліна не грала в Кубку Федерації через травму, хоча Федерація тенісу України заявляла про відсутність Еліни через фінансові причини.