Ястремська програла Бертенс і вилетіла з турніру в Брісбені

Друга ракетка України втретє в кар’єрі поступається Бертенс.

Друга ракетка України Даяна Ястремська програла Кікі Бертенс з Нідерландів (4:6, 6:1, 3:6) в першому колі на турнірі WTA International з призовим фондом 1 500 000 доларів в Брісбені (Австралія), повідомляє Укрінформ.

У першому матчі турніру в Брісбені українка Даяна Ястремська програла 9-й ракетці світу Кікі Бертенс – 4:6, 6:1, 3:6. Матч тривав годину і 33 хвилини, за цей час друга ракетка України один раз подала навиліт і реалізувала 4 з 10 брейків.

Після програної першої партії Даяні вдалося впевнено виграти другу, але вже на старті вирішального сету Ястремська поступилася п'ять геймів поспіль, зумівши відіграти тільки три.

Зустріч в Брісбені стала третьою між Бертенс і Ястремською. Раніше представниця Нідерландів перемагала українку на турнірах в Пекіні і Чжухаї.

Нагадаємо, після першого раунду турнір в Брісбені залишила і перша ракетка України Еліна Світоліна. Вона без шансів програла американці Даніель Коллінс.