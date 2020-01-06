Світоліна повернулася до ТОП-5 світового тенісного рейтингу

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна піднялася з 6-го на 5-е місце у рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

Першу п'ятірку кращих тенісистів світу харків'янка залишила у жовтні 2019 року, нагадує Укрінформ.

Друга "ракетка" країни Даяна Ястремська зберегла свою 22-у позицію, а Катерина Козлова тепер йде 89-ю (+2 місця).

Киянка Леся Цуренко вперше з 2014-го залигила ТОП-100 світового рейтингу. Вона опустилася на 46 позицій і нині посідає 119-й рядок.

На одну позицію оновила особистий рекорд Катаріна Завацька (106-те місце), на три - Дар'я Снігур (234).

Марта Костюк йде 156-ю (-3), Ангеліна Калініна - 158-ю (+3).

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У парній класифікації лідером серед представниць України залишається Надія Кіченок - 37-е місце (+1).