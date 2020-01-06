Світоліна і Костюк програли на турнірі WTA у Брісбені
Укрінформ
Перша "ракетка" України Еліна Світоліна програла у першому колі турніру Жіночої тенісної асоціації у Брісбені (Австралія).
Харків'янка, яка посідає 6-е місце рейтингу WTA, за 56 хвилин поступилася 29-й "ракетці" світу американці Даніель Коллінз - 1:6, 1:6, повідомляє Укрінформ.
Невдало зіграла у фіналі кваліфікації йих змагань й українка Марта Костюк. 17-річна киянка не змогла пройти росіянку Людмилу Самсонову.- 6:7 (4:7,) 4:6.
Суперниці провели на корті 1 годину 46 хвилин.
Призовий фонд Brisbane International - 1 млн 500 тис дол.
На фото: Еліна Світоліна.