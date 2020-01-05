Катерина Бондаренко вдало стартувала на турнірі WTA у Шеньчжені
Укрінформ
Українська тенісистка Катерина Бондаренко вийшла до другого раунду турніру WTA International із призовим фондом 651 тис 750 дол в китайському місті Шеньчжень.
У стартовому матчі киянка обіграла японську тенісистку Місакі Дої, яка посідає 82-й рядок у світовій класифікації - 6:4, 6:1, повідомляє Укрінформ.
Суперниці провели на корті 1 час 22 хвилини.
Це перша перемога Катерини в основній сітці турнірів WTA в одиночному розряді після народження у березні минулого року дочки Єви.
Наступною опоненткою Бондаренко буде китаянка Чжан Шуай.