Катерина Бондаренко вдало стартувала на турнірі WTA у Шеньчжені

Українська тенісистка Катерина Бондаренко вийшла до другого раунду турніру WTA International із призовим фондом 651 тис 750 дол в китайському місті Шеньчжень.

У стартовому матчі киянка обіграла японську тенісистку Місакі Дої, яка посідає 82-й рядок у світовій класифікації - 6:4, 6:1, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 час 22 хвилини.

Це перша перемога Катерини в основній сітці турнірів WTA в одиночному розряді після народження у березні минулого року дочки Єви.

Читайте також: Костюк пробилася у фінал кваліфікації турніру в Брісбені

Наступною опоненткою Бондаренко буде китаянка Чжан Шуай.