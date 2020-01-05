Костюк пробилася у фінал кваліфікації турніру в Брісбені

Українка обіграла в трьох сетах словачку Шмідлову.

Марта Костюк вийшла у фінал кваліфікації турніру в Брісбені (Австралія). Українська тенісистка перемогла словачку Анну-Кароліну Шмідлову 5:7, 6:4, 6:3, повідомляє Укрінформ.

Українка програла в першій партії (5:7), але потім захопила перевагу і виграла два сети (6:4, 6:3). У вирішальній партії Костюк реалізувала три брейка (всього в матчі - сім).

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За вихід в основну сітку турніру Костюк битиметься з росіянкою Людмилою Самсоновою, яка перемогла сьогодні француженку Кристину Младенович.

Нагадаємо, в основній сітці турніру в Брісбені зіграють Еліна Світоліна і Даяна Ястремська.