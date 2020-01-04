Костюк пройшла перше коло відбору турніру WTA у Брісбені

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до другого раунду кваліфікації на турнірі WTA Premier із призовим фондом півтора мільйона доларів у Брісбені (Австралія).

У стартовому матчі відбору 17-річна киянка за 1 годину 31 хвилину обіграла 66-у "ракетку" світу американку Бернарду Перу - 7:6 (8:6), 6:4, повідомляє Укрінформ. Читайте також: Світоліна і Ястремська дізналися імена суперниць на турнірі в Брісбені А ось наша Катаріна Завацька не зуміла подолати перший коло кваліфікації. 19-річна уродженка Луцька за 1 годину 4 хвилини поступилася іншій американській тенісистці - Медісон Бренгл (2:6, 3:6