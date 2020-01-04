Світоліна і Ястремська дізналися імена суперниць на турнірі в Брісбені

Друга ракетка України стартує проти Кікі Бертенс.

Дві перших ракетки України Еліна Світоліна і Даяна Ястремська дізналися імена своїх суперниць у першому раунді турніру WTA в Брісбені (Австралія), повідомляє Укрінформ.

Четверта сіяна на турнірі Світоліна стартує матчем проти американки Даніель Коллінс, вона 29-а ракетка світу.

Ястремська в першому раунді зіграє проти Кікі Бертенс з Нідерландів, що отримала шостий номер посіву.

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Змагання в основній сітці Брісбена стартують у понеділок, 6 січня.

У кваліфікації турніру в Брісбені також грають дві українки. Марта Костюк сьогодні успішно подолала перший раунд відбору, обігравши американку Бернарду Перу 7:6, 6:4. Катаріна Завацька проведе свій перший матч пізніше. Її суперниця – Медісон Бренгл зі США.