Завацька і Костюк відбір турніру у Брісбені розпочнуть проти американок
Укрінформ
Українські тенісистки Катаріна Завацька і Марта Костюк турнір WTA Premier у Брісбені (Австралія) розпочнуть з кваліфікації.
У перших поєдинках суперницями українок будуть прдставниці США, повідомляє Укрінформ.
Завацька зустрінеться з Медісон Бренгл, а Костюк - з Бернардою Перою.
Як інформувало агентство, в основній сітці змагань у Брісбені зіграють кращі за рейтингом українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.