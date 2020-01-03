Завацька і Костюк відбір турніру у Брісбені розпочнуть проти американок

Завацька і Костюк відбір турніру у Брісбені розпочнуть проти американок

Укрінформ
Українські тенісистки Катаріна Завацька і Марта Костюк турнір WTA Premier у Брісбені (Австралія) розпочнуть з кваліфікації.

У перших поєдинках суперницями українок будуть прдставниці США, повідомляє Укрінформ.

Завацька зустрінеться з Медісон Бренгл, а Костюк - з Бернардою Перою.

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Як інформувало агентство, в основній сітці змагань у Брісбені зіграють кращі за рейтингом українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.

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