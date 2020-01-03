Цуренко у Китаї готується до відкриття тенісного сезону-2020

Третя “ракетка” України Леся Цуренко прибула до Шеньчженя (Китай), де відкриватиме свій тенісний сезон-2020.

Турнір WTA International - Shenzhen Open із призовим фондом 651 750 доларів відбудеться 4 - 11 січня.

Відео свого тренування в Шеньчжені Леся Цуренко поділилася в Instagram із підписом: "Ідеальний день для тенісу".

Нагадаємо, що Леся Цуренко, яка наразі посідає 73 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), не брала участі в турнірах з кінця липня минулого року через травму плеча.

Фото: btu.org.ua