Лесю Цуренко тренуватиме естонець Кар'юс

Українська тенісистка Леся Цуренко назвала ім'я свого нового тренера.

Ним став відомий естонський фахівець Сільвер Кар'юс, який раніше працював зі своєю співвітчизницею Каєю Канепі, повідомляє Тенісний портал України.

Рішення про довгострокову співпрацю Цуренко і Кар'юс приймуть пізніше.

Третя "ракетка" України повернеться на корт на початку січня на турнірі WTA Shenzhen Open. Вона не брала участі в турнірах з кінця липня минулого року через травму плеча.

Нині Цуренко готується до нового сезону у Києві.