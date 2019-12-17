Світоліна і Ястремська потрапили до номінації WTA Fan Favorite сезону-2019

Жіноча тенісна асоціація (WTA) відкрила щорічне голосування, в якому шанувальники тенісу вибирають улюблену тенісистку в сезоні, що завершився.

Цьогоріч до складу претенденток увійшли дві українські тенісистки: Еліна Світоліна (номер 6 рейтингу WTA) і Даяна Ястремська (22). Про це повідомляє БТУ.

Усього на нагороду претендують 29 тенісисток. Голосування триватиме до 20 грудня.

У період 2011 - 2016 років у цій номінації перемагала полька Агнешка Радванська, а два попередні роки нагороду вигравала Сімона Халеп із Румунії.

WTA також проводить голосування за кращий удар у сезоні. До підсумкового голосування року в номінації “Кращий удар” потрапив різаний удар першої “ракетки” України Еліни Світоліної в матчі проти Сімони Халеп на Підсумковому турнірі WTA, який став найкращим ударом жовтня.

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Нагадаємо, що Федерація тенісу України визнала Даяну Ястремську переможницею в номінації “Гравець року”. У сезоні-2019 друга “ракетка” України виграла 2 титули WTA і досягла 22-го місця світової класифікації.